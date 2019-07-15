HABER

Muş’ta taksicilerin 15 Temmuz konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 22:35 | Son Güncelleme

MUŞ’ta taksiciler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yıldönümünde, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla şehir turu atarak, şehitleri andı.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - MUŞ’ta taksiciler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yıldönümünde, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla şehir turu atarak, şehitleri andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Muş Taksiciler Derneği etkinlik düzenledi. Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla yola çıkan taksiciler, oluşturdukları konvoyla İstasyon Caddesi’nde şehitleri andı. Taksicilere vatandaşlar da destek verdi.

Muş Taksiciler Derneği Başkanı Erkan Kandemir, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yıldönümü dolayısıyla her yıl yaptığımız etkinliğimizi bu yılda yapmak istedik. Türkiye’nin birlik ve selameti için Doğudan, batıya birlik ile beraberliğimizi teşkil etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik” diye konuştu.

Taksi esnafından Fahrettin Gökyazan ise "Memleket ve vatan için bu tarz etkinlikler farzdır. Muş değil, Türkiye bir bütündür. Biz taksiciler olarak canla, başla bu yoldayız" dedi.

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
Antalya’da onbinler ’Milli Birlik Günü’ için toplandıAntalya’da onbinler ’Milli Birlik Günü’ için toplandı
İzmir’de “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliğiİzmir’de “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Vatandaşlar akın etti

Vatandaşlar akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Paylaşımına tepki yağıyor!

Paylaşımına tepki yağıyor!

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.