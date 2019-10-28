Muş'ta tarihi eser ve gümrük kaçakçılığı operasyonu

Muş'ta düzenlenen iki ayrı operasyonda farklı dönemlere ait 92 parça tarihi eser ile bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda değişik dönemlere ait 87 sikke, vazo, metal obje, kolye, siyah renkli metal kolye ve bu kolyeye bağlı uç ele geçirildi.

Ekiplerin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında piyasaya gümrük kaçağı sigara sürdüğü tespit edilen bir şüphelinin motosikletinde arama yapıldı.

Aramada bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

