Muş’ta tarım ve hayvancılık terörün bitmesiyle canlandı

Muş’ta 1990’lı yıllarda terör olayları nedeniyle bitme noktasına gelen tarım ve hayvancılık, büyükşehirlerden köylerine geri dönüş yapan vatandaşların tarım ve hayvancılığa yeniden ağırlık vermesiyle canlanmaya başladı.

Tarım ve hayvancılık şehri olan Muş’ta, terör olaylarının sona ermesiyle birlikte küçükbaş hayvan sayısı 1 milyon 50 bine ulaşırken, büyükbaş hayvan sayısı ise 306 bine yükseldi. 1990’lı yıllarda bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle köylerine boşaltarak büyükşehirlere göç edenler, yeniden dönüşe geçerek tarım ve hayvancılığa katkı sağlamaya başladı.

“Terörün bitmesiyle hayvancılıkta yüzde 100 artış oldu”

Muş’ta tarım ve hayvancılıkta 1990’lı yıllarla 2019 yılı arasında yüzde 100 artış olduğunu anlatan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yıllardır terörle mücadele edildiğini söyledi. Dağlarda terörün bitmesiyle hayvancılıkta yüzde 100 artış olduğunu kaydeden Kılıç, “Hayvancılıkta 1990’lı yıllara ve şu ana baktığımızda yüzde 100 bir artış var. Yayla yasağı kalktıktan sonra, yaylalarımız hayvanlarımıza ciddi bir katkı sağladı. Çiftçilerimiz bu konuda ciddi bir gelir elde etti. En azından girdi maliyetleri düştü. Şu anda dağlarda terörün bitmesiyle yaylalarımızda şenlik var, hayvanlarımız var. Teröre bölgede yapılan başarılı operasyonlarla birlikte hayvancılıkta ciddi bir artış sağlandı. Özellikle Muş denildiğinde tarım ve hayvancılık şehri olarak biliniyor. 1990’lı yıllarda terör olayları çok olduğu için hayvancılık bitme noktasına gelmişti, adeta bölgede hayvancılık bitmişti. Şu anda terörün bitmesiyle yaylalarda, dağlarda hayvancılıkta ciddi bir artış var” dedi.