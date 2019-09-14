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Muş'ta taş ocağı eyleminde arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 17:53 | Son Güncelleme

MUŞ'un Bulanık ilçesine bağlı Arakonak köyüne kurulacak olan taş ocağı için bölgeye iş makinelerinin gelmesine köylüler tepki gösterdi.

MUŞ'un Bulanık ilçesine bağlı Arakonak köyüne kurulacak olan taş ocağı için bölgeye iş makinelerinin gelmesine köylüler tepki gösterdi. Güvenlik güçleri ile köylüler arasında çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede 2 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.
Bulanık ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki 180 hane ve 1000 nüfuslu Arakonak köyüne kurulacak olan taş ocağı için sabah saatlerinde çok sayıda iş makinesi getirildi. İş makinelerini gören köylüler, araçların önüne geçip, ilerlemelerine izin vermedi. Olay yerine çok sayıda asker ve polis sevk edildi. Güvenlik güçleri ve köylüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.
Köylerine taş ocağının kurulması ile birlikte kendilerinin göç etmek zorunda kalacağını öne süren köylülerden Burcu Gökdağı, "Taş ocağı köyün merasında hem halkın hem de hayvanlarımızın içme suyunun geçtiği alana yapılmak isteniyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Köyde herkes geçimini kuru tarım ve hayvancılık yaparak sağlıyor. Onların geldiği takdirde bizim köyü boşaltmamız gerek. Bizi göçe teşvik ediyorlar. Bizi duyan herkese sesleniyoruz. Köyümüzün taş ocağına çevrilmesine izin verilmesin" diye konuştu. Olaylar nedeniyle çalışmalara ara verildi.

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