HABER

Muş'ta terör operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Terör örgütünün üyesi oldukları ve propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 48 şüpheliden 15'i tutuklandı

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik nisan-mayıs aylarında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 48 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğünce nisan-mayıs aylarında kent merkezi ile ilçelerinde çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle düzenlenen mitinglerde PKK/KCK terör örgütü ve elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen, terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunan, terör örgütünün propagandasını yapan,
7-8 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen Kobani olaylarına katıldığı, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptığı, yerel seçimler çerçevesinde suç unsuru afiş astığı tespit edilen, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlarından arandığı tespit edilen 48 kişi yakalanmıştır. Bunlardan 15'i tutuklanmış, 3'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile, 7'si savcılıktan, 20'si savcı talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştır. 3 kişi hakkında hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir."

Açıklamada, teslim olan örgüt mensubunun, Varto ilçesinin Kolan bölgesinde 11 Mayıs'ta yer göstermesi sonucu kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait 4 eski kütüklük ve eski palaska ele geçirildiği bildirildi.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Protokolün sanal gerçeklik gözlüğüyle zorlu sınavıProtokolün sanal gerçeklik gözlüğüyle zorlu sınavı
Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemediEvin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muş terör operasyonu tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Antik çağlardan beri kullanılıyor! Duyanlar görmek için oraya gidiyor

Antik çağlardan beri... Duyan görmek için oraya gidiyor

Nesli tehlikede olan beyazbantlı dağ engereği Nemrut'ta ortaya çıktı

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Günlük burç yorumları 12 Haziran Çarşamba - Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.