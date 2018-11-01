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Muş'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

Bulanık ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınak imha edildi

Muş'un Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınak güvenlik güçlerince imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bulanık Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı unsurlarınca Kırkgöze köyü kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya karşı operasyon yapıldı.

Operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak, güvenlik güçlerince imha edildi.

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muş sığınak terör operasyonu

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