Muş'ta terör operasyonu

MUŞ (AA ) - Muş'ta düzenlenen terör operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, üç adreste arama yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, 3 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.
Öte yandan açıklamada, başka bir operasyonda da bir kişinin, "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
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