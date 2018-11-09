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Muş'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 22:00 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

MUŞ (AA ) - Muş'ta düzenlenen terör operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, üç adreste arama yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, 3 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan açıklamada, başka bir operasyonda da bir kişinin, "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

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muş operasyon terör örgütü pkk

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