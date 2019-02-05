Muş'ta terör operasyonu

Muş'un Şenyayla bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının kış üslenmesine yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlarca Şenyayla bölgesinde 3 Şubat'ta hava destekli nokta operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kış üslenmesinde kullanılan 6 odalı sığınak belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Sığınakta 9'u dolu 10 büyük tüp, boş küçük tüp, dört gözlü ocak, 200 metre çamaşır ipi,100 metrekare sera naylonu,
60 metrekare naylon branda,
18 büyük pil, örgütsel doküman ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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