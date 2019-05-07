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Muş'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:51 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi, teröristlerin kullandığı 14 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Muş'ta düzenlenen terör operasyonunda 14 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 20 Nisan-6 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan 10, "terör örgütü propagandası" suçundan 3 ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör, tabanca ve buna ait şarjör, 247 silah mühimmatı, 5 mutfak tüpü, 6 büyük pil, 12 volt 2 akü, 10 metre elektrik kablosu, 20 metre naylon branda, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilen operasyonda, tespit edilen 14 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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