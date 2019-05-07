Muş'ta terör operasyonu

Muş'ta düzenlenen terör operasyonunda 14 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 20 Nisan-6 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan 10, "terör örgütü propagandası" suçundan 3 ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör, tabanca ve buna ait şarjör, 247 silah mühimmatı, 5 mutfak tüpü, 6 büyük pil, 12 volt 2 akü, 10 metre elektrik kablosu, 20 metre naylon branda, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilen operasyonda, tespit edilen 14 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

