HABER

Muş'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 19:21 | Son Güncelleme

Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 sığınak ve 4 barınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler imha edildi

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda tespit edilen 2 sığınak ve 4 barınakta ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik Muş Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Varto kırsalında örgüt adına sözde Erzurum eyaleti doğu gücünde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca geçmiş dönemlerde kullanılan birçok farklı noktada arama tarama faaliyetleri yapıldığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aramalarda birçok yaşam malzemesi, pil, kablo, uzun namlulu silah parçası, güneş paneli, telsiz aparatı ve şemsiye ele geçirilmiştir. Tespit edilen 3 mevzi, 2 sığınak, 4 barınma yeri, toplanma yeri, kayalıkların arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan dolu tüp ve kayalıkların arasına gömülü 3 jelikan bidon bulunmuştur. Söz konusu malzemeler yerinde imha edilmiştir."

'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı 'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı
Fatih'te bir polis aracı ile tramvay çarpıştıFatih'te bir polis aracı ile tramvay çarpıştı
Bal ve fındık e-ptt mağazasındaBal ve fındık e-ptt mağazasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
imha muş sığınak terör operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Polislere İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiası!

Polislere İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiası!

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde 9 dakika arayla 2 deprem

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Son dakika: TEM'de tır devrildi! Trafik kilit

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının görüntüleri incelenecek

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri incelenecek

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.