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Muş'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:49 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 32 sığınak kullanılamaz hale getirildi, patlayıcılar imha edildi, çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Muş'ta düzenlenen terör operasyonda 32 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği ve patlayıcıların imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 15-17 Mayıs'ta "Bayrak 126 Şehit Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı sektörü Muş ili güneyindeki Şenyayla bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik icra edilen operasyonda 32 sığınak, 13 avcı boy çukuru, 4 gözetleme mevzisi ve toprağa gömülü 6 jelikan bidonun tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18 kilogramlık 2 yağ ve 10 kilogramlık zeytin tenekesinden oluşan paralel bağlı amonyum nitrat ve mazot karışımı çivi ile güçlendirilmiş patlatılmaya hazır bölgesel etkili el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek imha edilmiştir.
Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak içerisinde basma düzenekli el yapımı patlayıcı ve arazide 2 olmak üzere 3 el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek imha edilmiştir."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sığınaklar ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 27 HK-23 makineli tüfek mühimmatı,
15 kilogram el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan gübre,
2 litre mazot, bin 154 metre kablo,
3 mutfak tüpü,
çeşitli ebatlarda 36 pil, 380 kilogram gıda malzemesi, kadın teröristlere ait 166 kozmetik/bakım malzemesi,
kadın teröristlere ait 220 iç/dış giyim malzemesi, 108 ilaç ve tıbbi malzeme,
49 mutfak malzemesi ve eşyası, 28 inşaat malzemesi, 2 çadır, çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiş olup, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."

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imha muş patlayıcı sığınak terör operasyonu

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