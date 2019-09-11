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Muş'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 19:10 | Son Güncelleme

Muş'un Şenyayla Bölgesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi bulundu

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar neticesinde Muş'un Güneyi Şenyayla Bölgesi'nde 9 Eylül'de "Şehit Jandarma Astsubay Serdal Uyanık 2019/307" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Yapılan aramada uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği, çok miktarda gıda malzemesi, pil, giyecek, yaşam malzemesi, çeşitli tıbbi ilaç ele geçirildiği aktarılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için her türlü şartta terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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el yapımı patlayıcı muş terör operasyonu

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