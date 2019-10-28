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Muş'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 21:26 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapanlara ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Muş'ta sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapanlara ve terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Muş ve ilçelerinde çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Ekim günü başlayan Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 2 kişinin tutuklandığı, yurt dışında oldukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında da aranma kayıtlarının çıkarıldığı belirtildi.

Basın yoluyla terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen bir şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, "HDP il başkanı, gençlik sözcüsü ve terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen 2 kişi tutuklanmış, bir kişi adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılmıştır." denildi.

Ayrıca, terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı tespit edilen bir şüphelinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

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Barış Pınarı Harekatı gözaltı muş terör operasyonu tutuklama

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