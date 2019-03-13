Muş'ta terör operasyonu: 8 gözaltı

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda; Varto'da PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ederek iş birliği yaptıkları tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 el telsizi bataryası 2 telsiz şarjı, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 32 kalaşnikof fişeği, 19 tabanca fişeği, 1 tabanca kılıfı ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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