HABER

Muş'ta terör operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 12:18 | Son Güncelleme

MUŞ'un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta terör operasyonu: 8 gözaltı

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda; Varto'da PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ederek iş birliği yaptıkları tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 el telsizi bataryası 2 telsiz şarjı, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 32 kalaşnikof fişeği, 19 tabanca fişeği, 1 tabanca kılıfı ve örgütsel doküman ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Muş'ta terör operasyonu: 8 gözaltıMuş'ta terör operasyonu: 8 gözaltı

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
8 parçaya bölünüp, toprağa gömülü bulunan ceset kayıp emlak zengininin çıktı (3)8 parçaya bölünüp, toprağa gömülü bulunan ceset kayıp emlak zengininin çıktı (3)
Avrasya Üniversitesi’ndeki yangının ardındanAvrasya Üniversitesi’ndeki yangının ardından
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.