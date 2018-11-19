Muş'ta terör suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan haklarında 3 yıl 1 ay 15 gün ile 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan "ByLock" kullanıcısı bir şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı.

