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Muş'ta terör suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Muş'ta terör suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı

Muş'ta terör suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan haklarında 3 yıl 1 ay 15 gün ile 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan "ByLock" kullanıcısı bir şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı.

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muş terör

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