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Muş'ta terörden arındırılan bölgelere 75 milyon liralık yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Muş'ta 1990'lı yıllarda PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle boşalttıkları köylerine, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla dönmeye başlayan köylüler, kamu hizmetleriyle de tanıştı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür: - "Vatandaşımızın kendi köyüne, kendi mezrasına ve yaylasına daha rahat ve huzurlu şekilde dönmesi için bu yıl 75 milyon liralık yatırımla yol, su ve altyapı hizmetleri gerçekleştirdik" - Köy sakinlerinden Memduh Uygur: - "Cevizlidere köyünden göç eden 130 hane ve 700 kişi köye dönüş yaptı. Biz köyümüzde hayvancılık yapıp sebze ve meyve yetiştiriyoruz"

Muş'ta yıllar önce PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle boşaltmak zorunda kaldıkları köylere, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarı operasyonlar sonucu yeniden dönmeye başlaşan vatandaşlar, altyapı hizmetlerine de kavuşuyor.

Merkeze bağlı Üçevler bölgesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu boşaltılan köy ve mezraların sakinleri, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden arındırılan köylerine dönmeye başladı.

Huzur ve güven ortamının sağlandığı köylerinde eski günlerinin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, devletin sağladığı desteklerle hem sebze ve meyve yetiştiriyor hem de hayvancılığı geliştiriyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de köy sakinlerinin daha rahat ulaşım sağlayabilmesi için yeni yollar açıyor, mevcut yollarda da genişletme ve onarım çalışması yürütüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların, terörden arındırılan köylerine dönmeleri için yol, su ve altyapı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Cevizlidere köyü sakinlerinin terör saldırıları nedeniyle köylerini yıllar önce boşaltmak zorunda kaldığını belirten Yentür, "Bölgede huzur ve güvenliğin sağlamasıyla 130 hane tekrar köylerine dönüş yaptı. İl Özel İdaresi olarak yaklaşık 2 milyon lira harcama yaparak köydeki yolların bakım ve onarımı yaptık. Mezra ve yaylaların yolunu açtık, açmaya devam ediyoruz. Ayrıca buraya içme suyu getirdik." diye konuştu.

Kentin tarım ve hayvancılığa elverişli olduğunu dile getiren Yentür, şunları kaydetti:

"Bu açıdan vatandaşımızın yaylaya, mezraya ulaşmak için yol ve su sorununu ortadan kaldırmamız lazım. Bölge kayalık ve dağlık olmasına rağmen biz Özel İdaresi imkanlarıyla dağları delerek yeni yolları açıyoruz. Bu imkanlar sayesinde büyükşehirlere göç eden vatandaşımızın kendi köyüne, mezrasına dönmesini sağlıyoruz. Vatandaşımızın kendi köyüne kendi mezrasına ve yaylasına daha rahat ve huzurlu bir şekilde dönmesi için bu yıl 75 milyon liralık yatırımla yol, su ve altyapı hizmetleri gerçekleştirdik."

Cevizlidere köyü sakinlerinden Memduh Uygur da yıllar sonra döndükleri köylerinde nefes aldıklarını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 1993'te köyü boşaltmak zorunda kaldıklarını ifade eden Uygur, "Devletimizin ve güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar soncu bölge tamamen terörden arındırıldı. Cevizlidere köyünden göç eden 130 hane ve 700 kişi köye dönüş yaptı. Köyümüzde hayvancılık yapıp sebze ve meyve yetiştiriyoruz. Şu anda yolumuz asfalt, evlerimize şebeke suyu getirilmiştir. Devletimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

Güldane Uygur da yıllar önce şehre göç ettiklerini, sağlanan huzur ortamıyla köylerine döndüklerini anlatarak, "Şehirde uzun süre kalmamıza rağmen bir türlü şehir hayatına alışamadık çünkü buranın havası güzel. Yoğurdumuzu, yağımızı, peynirimizi yapıyoruz. Burada yeni ev yaptık. Hayvancılık ve meyvecilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İl Özel İdaresi muş terör yatırım

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