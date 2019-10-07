Muş'ta terörden arındırılan bölgelere 75 milyon liralık yatırım

İl Özel İdaresi ekipleri de köy sakinlerinin daha rahat ulaşım sağlayabilmesi için yeni yollar açıyor, mevcut yollarda da genişletme ve onarım çalışması yürütüyor.

Huzur ve güven ortamının sağlandığı köylerinde eski günlerinin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, devletin sağladığı desteklerle hem sebze ve meyve yetiştiriyor hem de hayvancılığı geliştiriyor.

Cevizlidere köyü sakinlerinin terör saldırıları nedeniyle köylerini yıllar önce boşaltmak zorunda kaldığını belirten Yentür, "Bölgede huzur ve güvenliğin sağlamasıyla 130 hane tekrar köylerine dönüş yaptı. İl Özel İdaresi olarak yaklaşık 2 milyon lira harcama yaparak köydeki yolların bakım ve onarımı yaptık. Mezra ve yaylaların yolunu açtık, açmaya devam ediyoruz. Ayrıca buraya içme suyu getirdik." diye konuştu.

Kentin tarım ve hayvancılığa elverişli olduğunu dile getiren Yentür, şunları kaydetti:

"Bu açıdan vatandaşımızın yaylaya, mezraya ulaşmak için yol ve su sorununu ortadan kaldırmamız lazım. Bölge kayalık ve dağlık olmasına rağmen biz Özel İdaresi imkanlarıyla dağları delerek yeni yolları açıyoruz. Bu imkanlar sayesinde büyükşehirlere göç eden vatandaşımızın kendi köyüne, mezrasına dönmesini sağlıyoruz. Vatandaşımızın kendi köyüne kendi mezrasına ve yaylasına daha rahat ve huzurlu bir şekilde dönmesi için bu yıl 75 milyon liralık yatırımla yol, su ve altyapı hizmetleri gerçekleştirdik."