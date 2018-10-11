Muş'ta teröristlere ait sığınak imha edildi

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınak ve içerisindeki yaşam malzemeleri imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Varto ilçesine bağlı Kaynarca köyü kırsalında teröristlere ait sığınak olduğu bilgisini aldı. 9 Ekim'de arazide arama-tarama çalışması yapan ekipler, PKK/KCK mensupları tarafından daha önceden kullanıldığı tespit edilen sığınak içerisinde; piknik tüpü, konserve, pil ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit ettikleri sığınak ve ele geçirilen malzemeleri imha etti.

