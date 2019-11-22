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Muş'ta teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı 12 sığınak imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 09:48 | Son Güncelleme

Muş'ta teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı 12 sığınak imha edildi

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kıran-5 Operasyonu'nda yaşam malzemelerinin bulunduğu 12 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando ve özel harekat birlikleri, polis özel harekat birimleri ile güvenlik korucularının katılımıyla 18-21 Kasım'da kentin güneyindeki Şenyayla bölgesinde Kıran-5 Harekatı çerçevesinde "Serdal Uyanık 2019-456" Operasyonu'nun gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Operasyonda teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan 12 sığınağın tespit edildiği belirtilen açıklamada, sığınaklarda çok sayıda muhtelif giyim malzemesi, kalaşnikof şarjörü, piller, uyku tulumları, gıda maddeleri, ses kayıt cihazı, tıbbi malzemeler, not defteri ve ajandaların ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı, depo/sığınaklar ile diğer malzemelerin imha edildiği bildirildi.

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