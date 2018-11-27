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Muş'ta top koşturan Kezban, ailesiyle birlikte tabuları yıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 11:37 | Son Güncelleme

ÇAYDERE köyünden 150 kilometre uzaklıktaki Muş'a gelerek spor lisesinde okuyan, aynı zamanda Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi 14'üncü Grup'ta mücadele veren Muş Alparslanspor'da top koşturan Kezban Söylemez (15), tribünde anne ile babasını görünce duygulandı.

Muş'ta top koşturan Kezban, ailesiyle birlikte tabuları yıkıyor

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- ÇAYDERE köyünden 150 kilometre uzaklıktaki Muş'a gelerek spor lisesinde okuyan, aynı zamanda Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi 14'üncü Grup'ta mücadele veren Muş Alparslanspor'da top koşturan Kezban Söylemez (15), tribünde anne ile babasını görünce duygulandı. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor ile Muş Alparslanspor maçını izlerken heyecanlı anlar yaşayan Güvercin- Mehmet Söylemez çifti, hem kızlarına hem de takıma moral verdi.
Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Çaydere köyünde yaşayan 13 çocuklu Söylemez ailesinin 8 kızından biri olan Kezban, ilkokulu köyünde, ortaokulu ilçede tamamladı. Spora olan tutkusu yüzünden Muş Spor Lisesi'ne kaydolan Kezban Söylemez, Kadınlar 3'ncü Ligi'nde mücadele eden Alparslan Spor Kulübü'nde de futbol oynamaya başladı. Bölgede kızların futbol oynamasına izin verilmezken ailesinin onayıyla yeşil sahalara adım atan Kezban, spor ve eğitimdeki başarısıyla dikkat çekiyor.
KÖYLERİNDEN DESTEĞE GELDİLER
Köylerinden uzakta eğitimini sürdüren kızlarını yalnız bırakmayan Güvercin-Mehmet Söylemez çifti, Muş Alparslan Kulübü'nün Ağrı Aile Sosyal Politikalar takımıyla yapacağı zorlu 3 puan mücadelesi için tribündeki yerlerini aldılar. Takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkarken anne ve babasını gören Kezban Söylemez, duygulu anlar yaşadı. Hakemin başlangıç düdüğünü çalmasından önce tribünlere çıkarak arkadaşlarıyla birlikte anne ve babasının elini öpen Kezban, sahada arkadaşlarıyla birlikte mücadele etti. Maçı 3-2 kaybetmelerine rağmen ailesinin desteğiyle büyük bir mutluluk yaşadığını anlatan Kezban, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
'AİLEM ÖRNEK OLDU'
Maç öncesi anne ve babasını tribünde görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kezban Söylemez, ailesinin desteğiyle bugünlere geldiğini belirtti. Bölgede futbol oynamasına ailelerinin izin vermediğini ifade eden Kezban Söylemez, "Annem ve babam benim maçımı izlemeye geldiler, çok mutluyum. Mutluluğumu nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Bölgede kızların futbol oynamasına aileleri karşı çıkıyor. Futbol oynamak kızların en büyük hayali. Kızların hayalinin gerçekleşmesi için aileleri onların yanında olmalı. Benim ailem bizlere nasıl destek veriyorsa diğer aileler de kızlarına destek vermeli. Ailem diğer ailelere örnek olmuştur" diye konuştu.
'150 KİLOMETRE YOL KATETTİK'
Çaydere köyünün Muş'a 150 kilometre uzaklıkta olduğunu bildiren baba Mehmet Söylemez, 8'i kız 5'i erkek olmak üzere 13 çocuğunu okuttuğunu vurguladı. Kızının futbol oynamasına izin verdiğini söyleyen Mehmet Söylemez, "Kezban futbol oynamayı çok istiyordu. Biz de ailesi olarak onun bu isteğini destekledik, bugün de eşimle birlikte 150 kilometre yol katederek maçını izlemeye geldik. Anne ve babalar kızlarına güvensin, onların yanında dursun" dedi.
'KIZ SPORCU SAYISI ARTSIN'
Kızlarına destek için köylerinden gelen Söylemez ailesine teşekkür eden Muş ASKF Başkanı Kemal Türkan, şunları söyledi:
"Sporcumuz Kezban'ın ailesinin köylerinden gelip kızlarını izlemesi çok önemli. Kadın sporcuların artması için ailelerin desteği çok önemli. Bu konuda Söylemez ailesi örnek bir davranışta bulunmuştur. Biz kadın sporcu sayısının artmasını istiyoruz."

FOTOĞRAFLI

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