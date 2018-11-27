Muş'ta top koşturan Kezban, ailesiyle birlikte tabuları yıkıyor

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- ÇAYDERE köyünden 150 kilometre uzaklıktaki Muş'a gelerek spor lisesinde okuyan, aynı zamanda Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi 14'üncü Grup'ta mücadele veren Muş Alparslanspor'da top koşturan Kezban Söylemez (15), tribünde anne ile babasını görünce duygulandı. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor ile Muş Alparslanspor maçını izlerken heyecanlı anlar yaşayan Güvercin- Mehmet Söylemez çifti, hem kızlarına hem de takıma moral verdi.

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Çaydere köyünde yaşayan 13 çocuklu Söylemez ailesinin 8 kızından biri olan Kezban, ilkokulu köyünde, ortaokulu ilçede tamamladı. Spora olan tutkusu yüzünden Muş Spor Lisesi'ne kaydolan Kezban Söylemez, Kadınlar 3'ncü Ligi'nde mücadele eden Alparslan Spor Kulübü'nde de futbol oynamaya başladı. Bölgede kızların futbol oynamasına izin verilmezken ailesinin onayıyla yeşil sahalara adım atan Kezban, spor ve eğitimdeki başarısıyla dikkat çekiyor.

KÖYLERİNDEN DESTEĞE GELDİLER

Köylerinden uzakta eğitimini sürdüren kızlarını yalnız bırakmayan Güvercin-Mehmet Söylemez çifti, Muş Alparslan Kulübü'nün Ağrı Aile Sosyal Politikalar takımıyla yapacağı zorlu 3 puan mücadelesi için tribündeki yerlerini aldılar. Takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkarken anne ve babasını gören Kezban Söylemez, duygulu anlar yaşadı. Hakemin başlangıç düdüğünü çalmasından önce tribünlere çıkarak arkadaşlarıyla birlikte anne ve babasının elini öpen Kezban, sahada arkadaşlarıyla birlikte mücadele etti. Maçı 3-2 kaybetmelerine rağmen ailesinin desteğiyle büyük bir mutluluk yaşadığını anlatan Kezban, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.