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Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 20:28 | Son Güncelleme

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı

Muş'ta, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin, gerek ülkenin genelinde gerekse sınırların dışındaki terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütlerini destekleyen kesimlerce söz konusu operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilip sansasyonel eylemler gerçekleştirilerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Yasa dışı örgütler ve uzantılarınca çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrıları yapıldığına da dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzenini etkileyecek olayların ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17, 19, 22'nci maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'nci maddesi hükümleri kapsamında, ilimiz mülki sınırları içerisindeki tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler 21 Ağustos saat 00.01 ile 04 Eylül saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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