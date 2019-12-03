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Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 17:40 | Son Güncelleme

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı

Muş'ta, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin gerek ülke genelinde gerekse sınır dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütlerine müzahir kesimlerce söz konusu operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği kaydedildi.

Halkın yoğun olarak yaşadığı yerler hedef seçilerek gerçekleştirilecek sansasyonel eylemlerle, kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, yasa dışı örgütler ve uzantıları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamıyla milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler, 4 Aralık günü saat 00.01 ile 18 Aralık günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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