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Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 21:47 | Son Güncelleme

Suruç ilçesinde 2015'teki canlı bomba saldırısının yıl dönümü dolayısıyla, güvenliği sağlamak amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 20 Temmuz 2015'de Suruç ilçesinde Amara Kültür Merkezi'ndeki canlı bomba saldırısında çok sayıda vatandaşın yaralandığı ve hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Menfur olayın yıl dönümü dolayısıyla terör örgütlerine müzahir bazı marjinal grupların sosyal medya üzerinden örgütlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde yürüyüş, basın açıklaması, protesto eylemleri, yol kapama ve benzeri eylem ve etkinlikler düzenleyerek, güvenlik güçleri ile vatandaşı karşı karşıya getirmeyi amaçlayan provokatif eylemlerin meydana gelebileceği, yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı vatandaşların can ve mal güvenliğinin etkilenebileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek telafisi mümkün olmayan olaylara neden olabileceği değerlendirilmektedir."

Alınan kararla, belirtilen olayların Muş'ta yaşanmaması, olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis edilen huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin, genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde, devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların düzenleyeceği gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz mülki sınırları (polis ve jandarma sorumluluk alanının tamamı) içerisinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, panel, konferans, temsil ve benzeri tüm etkinlikler, 20 Temmuz günü saat 00.01'den itibaren 22 Temmuz saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır."

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