Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 20 Temmuz 2015'de Suruç ilçesinde Amara Kültür Merkezi'ndeki canlı bomba saldırısında çok sayıda vatandaşın yaralandığı ve hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Menfur olayın yıl dönümü dolayısıyla terör örgütlerine müzahir bazı marjinal grupların sosyal medya üzerinden örgütlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde yürüyüş, basın açıklaması, protesto eylemleri, yol kapama ve benzeri eylem ve etkinlikler düzenleyerek, güvenlik güçleri ile vatandaşı karşı karşıya getirmeyi amaçlayan provokatif eylemlerin meydana gelebileceği, yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı vatandaşların can ve mal güvenliğinin etkilenebileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek telafisi mümkün olmayan olaylara neden olabileceği değerlendirilmektedir."

Alınan kararla, belirtilen olayların Muş'ta yaşanmaması, olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis edilen huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin, genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: