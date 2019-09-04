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Muş'ta toplantı ve yürüyüş yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:09 | Son Güncelleme

Muş'ta toplantı ve yürüyüş yasağı

Muş Valiliği, kentte toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi her türlü eylemin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin gerek ülke genelinde gerekse sınır dışındaki terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Terör örgütlerine müzahir kesimlerce söz konusu operasyonların gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği bildirilen açıklamada, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilerek gerçekleştirilecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Yasa dışı örgütler ve uzantıları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belirtilen kamu düzenini etkileyecek olayların ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17, 19, 22'nci maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11'nci maddesi hükümleri kapsamında Valilik Makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler 05 Eylül günü saat 00.01 ile 19 Eylül günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak muş terör örgütleri

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