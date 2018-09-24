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Muş'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:22 | Son Güncelleme

Muş'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Muş'un Malazgirt ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tanel Söğüt'ün (48) kullandığı 35 AH 3813 plakalı otomobil, Malazgirt-Bulanak karayolunun 13. kilometresinde takla attı.

Kazada, araçtaki Zeynep Söğüt (34) hayatını kaybetti, sürücü Tanel Söğüt ile Onur Samet (6), Aydın (38), Ada (4) ve Sami Yusuf Söğüt (11) yaralandı.

Yaralılar, Bulanak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaza Malazgirt Bulanık kara yolu muş

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