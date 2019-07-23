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Muş'ta traktör römorklarına reflektör takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 17:54 | Son Güncelleme

Muş'ta aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından kentteki traktör römorklarına reflektör takıldı - Muş Valisi İlker Gündüzöz: - "Ne kadar haklı olduğumuz meydana çıktı. Hasköy ilçemizde traktör kasasının altına bir sivil araç girdi. Maalesef orada 4 can gitti. Eğer reflektör olsaydı, belki o 4 kardeşimiz hayattaydı" - Kazada babasını, eşini ve iki çocuğunu kaybeden Şeyhmus Özen: - "Bizim canımız yandı, başkasının canının yanmasını istemiyoruz. Devletimizin bu konuda caydırıcı tedbir almasını istiyoruz"

Muş'ta aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından Valilik himayesinde traktör römorklarına reflektör takma kampanyası başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanlığınca başlatılan kampanya kapsamında, Muş-Bitlis karayolundaki uygulama noktasında durdurulan traktörlerin römorklarına reflektör takıldı.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Gürsel Cebeci, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Orhan Demirtürkoğlu ile uygulama noktasına giden Vali İlker Gündüzöz, traktör sürücülerini kurallara uymaları konusunda uyardı, römorklara reflektör taktı.

Gündüzöz, bazı araçların trafikte tehlike oluşturabildiğini, bu nedenle traktörlerin kasasında reflektör bulunması gerektiğini belirtti.

Trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Reflektör, gece görüşünü garanti altına alabilecek basit bir uygulama ve maliyeti de son derece düşük. Reflektörler, gece arkadan gelen araçların traktör kasasını görmesini sağlıyor. Bu basit üçgen reflektör hayat kurtarır. Planladığımız kampanyayı bugün hayata geçirdik. Ne kadar haklı olduğumuz meydana çıktı. Hasköy ilçemizde traktör kasasının altına bir sivil araç girdi. Maalesef orada 4 can gitti. Eğer reflektör olsaydı, belki o 4 kardeşimiz hayattaydı. Dede, anne ve iki çocuğu hayatta olacaklardı."

Kurban Bayramı öncesinde trafiğin yoğunlaşacağına dikkati çeken Gündüzöz, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

- "Başkalarının canı yanmasın"

21 Temmuz'da Hasköy-Korkut kara yolunda otomobilin arkadan traktör römorkuna çarpması sonucu babasını, eşini ve iki çocuğunu kaybeden Şeyhmus Özen de trafik kuralı ihlali ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazalarda her yıl çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Ailesini de trafik canavarına kurban vermenin üzüntüsünü yaşayan Özen, "Bizim canımız yandı, başkasının canının yanmasını istemiyoruz. Devletimizin bu konuda caydırıcı tedbir almasını istiyoruz. Özellikle karayollarında gece pancar ve saman taşıyan römorkların arkasına reflektör takmayan sürücülere caydırıcı ceza verilmesini istiyoruz. Bundan sonra kimsenin canı yanmasın." ifadelerini kullandı.

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