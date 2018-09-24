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Muş'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 21:12 | Son Güncelleme

Muş'ta uyuşturucu operasyonu

Muş'ta düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında bir araçta arama gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yakıt girişiyle aracın tavanı gibi gizli bölümlere yerleştirilmiş ve satışa hazır vaziyette 5 parça halinde 38,06 gram metamfetamin ve 53,53 gram eroin ele geçirildi. Haklarında 'uyuşturucu ya da uyarıcı madde imalatı veya ticareti yapmak' suçundan işlem yapılan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı." ifadeleri kullanıldı.

Kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
muş uyuşturucu operasyonu yakıt deposu girişi

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