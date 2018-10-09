Muş'ta uyuşturucu operasyonu

Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 13 kişinin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 265,41 gram esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 13 kişinin gözaltına alındığı çalışmalarda 2 kişi, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 11 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı."

Açıklamada, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

