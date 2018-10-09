HABER

Muş'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 19:47 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 13 kişiden 2'si, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı

Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 13 kişinin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 265,41 gram esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 13 kişinin gözaltına alındığı çalışmalarda 2 kişi, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 11 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı."

Açıklamada, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

PARTNERKim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!Kim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!
İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detayİran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay
GMİS: Maden sahası TTK'ya devredilmeli (2)GMİS: Maden sahası TTK'ya devredilmeli (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esrar gözaltı muş tutuklama uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Hollandalılar Phillip Cocu'yu gönderdi!

Hollandalılar Phillip Cocu'yu gönderdi!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da akıllara durgunluk veren olay! Kopan bacağı bulmak için mahalleli seferber oldu!

Ordu'da akıllara durgunluk veren olay! Kopan bacağı bulmak için mahalleli seferber oldu!

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!

Bağcılar'da hareketli gece! 10 bina daha boşaltıldı!

Bağcılar'da hareketli gece! 10 bina daha boşaltıldı!

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.