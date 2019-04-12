HABER

Muş'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 18:17 | Son Güncelleme

Malazgirt ve Bulanık ilçelerindeki operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 14 zanlının yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme" suçunu işlediği tespit edilen zanlılara yönelik Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde 10 Nisan'da operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Eş zamanlı olarak 21 adrese yapılan operasyonda 14 zanlının gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, adreslerinde bulunamayan 7 kişinin de yakalanması için çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonlarda bazıları kuru sıkı olan tabancalar, şarjörler ve mermilerin yanı sıra av tüfeği,
5 gram toz esrar,
2 gram kenevir tohumu ve 5 gram metamfetamin ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği de vurgulandı.

Kara deliğe düşersek ne olur? Kara deliğe düşersek ne olur?
GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu operasyonu
YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecekYSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulanık Malazgirt muş uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belge hakkında açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.