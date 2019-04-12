Muş'ta uyuşturucu operasyonu

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 14 zanlının yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme" suçunu işlediği tespit edilen zanlılara yönelik Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde 10 Nisan'da operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Eş zamanlı olarak 21 adrese yapılan operasyonda 14 zanlının gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, adreslerinde bulunamayan 7 kişinin de yakalanması için çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonlarda bazıları kuru sıkı olan tabancalar, şarjörler ve mermilerin yanı sıra av tüfeği,

5 gram toz esrar,

2 gram kenevir tohumu ve 5 gram metamfetamin ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği de vurgulandı.

