Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Uygulama noktasında durdurulan bir araçta, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında 81,34 gram metamfetamin bulundu.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

