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Muş'ta yasa dışı bahis operasyonu: 70 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

MUŞ merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 70 kişiden 8'i tutuklandı.

Muş'ta yasa dışı bahis operasyonu: 70 gözaltı

MUŞ, (DHA)- MUŞ merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 70 kişiden 8'i tutuklandı.
Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Muş merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Kahramanmaraş, Batman ve Bingöl'de 70 kişiye yönelik 26 Şubat günü eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda, yasa dışı bahis oynatmakta kullanılan çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve pos cihazı, para alışverişlerini gösterir çok sayıda çek ve hesap defteri, 2 adet ruhsatsız silah, bu silahlara ait 2 adet şarjör ve 195 adet fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarının yapılan incelemesinde, şüphelilerin yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların tüm banka hesapları bloke edilmiş, şüpheli şahıslara toplam 680 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

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