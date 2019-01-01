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Muş'ta yeni yılın ilk bebekleri doğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 02:36 | Son Güncelleme

Muş'ta yeni yılın ilk bebekleri doğdu

Muş'ta 2019 yılının ilk dakikalarında 6 bebek dünyaya geldi.

Muş Devlet Hastanesi'nde Fatih-Gülten Özmen, Ömer-Nabile Fidan, Ferhat-Rojda Vural, Barış-Meşe Aydın, Mehmet Nasir-Müşerref Alkan ve Murat-Caize Salum çiftlerinin yeni yılın ilk dakikalarında birer erkek bebekleri oldu.

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, aileleri hastanede ziyaret ederek dünyaya "merhaba" diyen bebeklere çeyrek altın taktı.

Gündüzöz, aileleri tebrik ederek, çocuklarının vatana, millete hayırlı evlatlar olması temennisinde bulundu.

Vali Gündüzöz daha sonra yeni yılın ilk bebeklerinden birinin babası olan ve Burdur'da bulunan Ferhat Vural'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Gündüzöz, görüşmenin ardından Ferhat ve Rojda Vural çiftinin bebeğine "Tahir" adını koydu.

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