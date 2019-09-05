HABER

Muş'ta zehirlenme şüphesi, 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:58 | Son Güncelleme

  MUŞ'ta 30 Ağustos günü zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir çocuk öldü, anne ve 3 çocuğun ise tedavisi sürüyor.

MUŞ'ta 30 Ağustos günü zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir çocuk öldü, anne ve 3 çocuğun ise tedavisi sürüyor. AFAD ekipleri, zehirlenme şüphesinin olduğu evde gaz ve radyasyon ölçümü yaptı.
Olay merkeze bağlı Dumlusu Köyü'nde yaşayan Aykan ailesinin evinde meydana geldi. Anne Seher Aykan ile çocukları Özlem (3), Resul (11), Elif (5) ve kuzenleri Bilal Aykan (6) rahatsızlandı. Aile, gaz zehirlenme şüphesiyle Muş, Van ve Elazığ Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Elazığ'da tedavi gören Özlem Aykan dün gece hayatını kaybetti. Aykan Dumlusu köyünde toprağa verildi. Bilal Aykan'ın Elazığ Araştırma, anne Seher'in Van, diğer çocuklar Resul ve Elif'in ise Erzurum Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.
AFAD GAZ ÖLÇÜMÜ YAPTI
Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Dumlusu Köyü'nde zehirlenmenin yaşandığı evde incelemeler yaptı. AFAD ekipleri özel giysileri giyerek evde zehirleyici, parlayıcı, patlayıcı gaz ve radyasyon ölçümü gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise ailenin tükettiği gıda ve bahçede ki ürünlerden numuneler aldı.
AMCA METİN AYKAN: TARIM İLACINDAN ŞÜPHELENİYORUZ
Ölen küçük kızın amcası Metin Aykan, tarım ilacından şüphelendiklerini söyledi. Aykan, "Bize gaz zehirlenmesi dendi ama o yönde bir bulguya rastlanılmadı. Elazığ Araştırma Hastanesi'nde doktorlar tarım ilacından şüphelendiğini bildirdi. Orada vefat eden yeğenim Özlem Aykan'ı defnettik. lgililerin acilen buna müdahale etmesi lazım yoksa bir aile yok olacak" dedi.
Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri aldıkları numuneleri incelemek üzere laboratuvarlara gönderdi.

Görüntü Dökümü
-------------
-Köyden görüntü ve detay
-Evden görüntü ve detaylar
-Evden yakın detaylar
-Ekipler ve detay
-AFAD ekiplerinin özel giysilerle ev içinde ölçüm yapması ve detaylar
-İncelemelerden detaylar
-Alınan numuneler ve detaylar
-Ekiplerin çalışmalarından detay
-Numunelerin araca bindirilmesi ve detaylar
-Hayatını Kaybeden kız çocuğunun amcası Metin Aykan Röp.

(Süre: 03.49 Boyut: 426 MB)

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA)

=====================

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Ünlü işkembeci Apik toprağa verildiÜnlü işkembeci Apik toprağa verildi
Eşinin öldürdüğü Hafize'nin babası: En ağır cezayı istiyorumEşinin öldürdüğü Hafize'nin babası: En ağır cezayı istiyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da LPG dolu tanker paniği! 7,5 saattir yanıyor

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

Mansur Yavaş'tan doğalgaz açıklaması

Gelen şikayetler üzerine Mansur Yavaş harekete geçti!

AK Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ı kaçıran terörist etkisiz hale getirildi

AK Partili ismi kaçıran terörist etkisiz hale getirildi!

Barolardan peş peşe seçim çağrısı gelmişti! Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Suriye sınırında teröristlerin 'duman' taktiği!

Sınırda teröristlerin yeni taktiği böyle görüntülendi!

Son dakika: Sultangazi'de lastik deposunda yangın

İstanbul'da lastik deposunda korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.