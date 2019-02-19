Muş'ta zorlu kış şartlarında dağcılık eğitimi

Türkiye Dağcılık Federasyonunca (TDF) düzenlenen "Kış Gelişim Eğitimi" kapsamında Muş'a gelen yaklaşık 120 sporcu, zorlu kış koşullarında çalışmalar gerçekleştiriyor.

Dağcılık eğitimlerini tamamlamak için Güzeltepe Kayak Merkezi mevkisinde kamp kuran sporcular, antrenörler eşliğinde sabah erken saatlerden itibaren çalışmalarına başlıyor.

Daha önce yaz eğitimlerini tamamlayan sporculara, kış eğitimleri kapsamında soğuk havada iglo yapma, arama-kurtarma, karda iz açma ve emniyetli iniş teknikleri öğretiliyor.

TDF Antrenörü Hakkı Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz eğitimlerini tamamlayan sporculara şimdi de kış eğitimi verildiğini söyledi.

Sporculara kapsamlı eğitimler verildiğini anlatan Uğur, "Sporcularımıza, dağda nasıl yürümeleri gerektiğini, çığ cephelerinden nasıl geçileceğini, kendilerini nasıl güvene alacaklarını ve karda nasıl emniyet sistemleri kuracaklarını öğretiyoruz. Kısacası arama-kurtarma ve karda nasıl hayatta kalınır, bunların hepsini öğretiyoruz." diye konuştu.

Bir haftalık eğitime katılanların, kampta kurdukları çadırlarda kaldığını ve yemeklerini de kendilerinin yaptığını dile getiren Uğur, "Kişinin kendini çadırda koruması çok önemli. Kışın neredeyse bütün gecelerde don var ve hava sıcaklığı her zaman sıfırın altındadır. Bunlardan korunmak için özel malzemeler kullanılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.