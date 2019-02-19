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Muş'ta zorlu kış şartlarında dağcılık eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:57 | Son Güncelleme

Türkiye Dağcılık Federasyonunca düzenlenen "Kış Gelişim Eğitimi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden Muş'a gelen yaklaşık 120 sporcu, soğuk havada çalışma yapıyor - Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Hakkı Uğur: "Sporcularımıza, dağda nasıl yürümeleri gerektiğini, çığ cephelerinden nasıl geçileceğini, kendilerini nasıl güvene alacaklarını ve karda nasıl emniyet sistemleri kuracaklarını öğretiyoruz"

Türkiye Dağcılık Federasyonunca (TDF) düzenlenen "Kış Gelişim Eğitimi" kapsamında Muş'a gelen yaklaşık 120 sporcu, zorlu kış koşullarında çalışmalar gerçekleştiriyor.

Dağcılık eğitimlerini tamamlamak için Güzeltepe Kayak Merkezi mevkisinde kamp kuran sporcular, antrenörler eşliğinde sabah erken saatlerden itibaren çalışmalarına başlıyor.

Daha önce yaz eğitimlerini tamamlayan sporculara, kış eğitimleri kapsamında soğuk havada iglo yapma, arama-kurtarma, karda iz açma ve emniyetli iniş teknikleri öğretiliyor.

TDF Antrenörü Hakkı Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz eğitimlerini tamamlayan sporculara şimdi de kış eğitimi verildiğini söyledi.

Sporculara kapsamlı eğitimler verildiğini anlatan Uğur, "Sporcularımıza, dağda nasıl yürümeleri gerektiğini, çığ cephelerinden nasıl geçileceğini, kendilerini nasıl güvene alacaklarını ve karda nasıl emniyet sistemleri kuracaklarını öğretiyoruz. Kısacası arama-kurtarma ve karda nasıl hayatta kalınır, bunların hepsini öğretiyoruz." diye konuştu.

Bir haftalık eğitime katılanların, kampta kurdukları çadırlarda kaldığını ve yemeklerini de kendilerinin yaptığını dile getiren Uğur, "Kişinin kendini çadırda koruması çok önemli. Kışın neredeyse bütün gecelerde don var ve hava sıcaklığı her zaman sıfırın altındadır. Bunlardan korunmak için özel malzemeler kullanılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sporculardan Ahmet Çelik ise eğitimlere katılmak için Çanakkale'den geldiğini belirterek, "Bu alanda bir hafta boyunca eğitim alacağız. Muş'ta çok güzel bir spor potansiyeli ve kar kalitesi var. Dağcılık ve kayak açısından çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Belgin Ercanlar da karın yapısının eğitim için uygun olduğunu, bu şartlarda hayatta kalmayı ve kaza anında ihtiyacı olanlara nasıl yardım edileceğini öğrendiklerini aktardı.

İlknur Oğun ise kamp süresince çadırda kalarak tüm ihtiyaçları kendilerinin karşıladığını, çığın kontrol edilmesi, çığda geçişin nasıl olacağı, karda emniyet alma, karda arkadaşlarını yukarıya çekme ve emniyetli iniş tekniklerini öğrendiklerini anlattı.

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