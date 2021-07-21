Mustafa Akıncı'dan Erdoğan'ın 'külliye müjdesine' tepki: 'Devletlerin itibarı, binalarının ihtişamı ile ölçülmez'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretinde duyurduğu Cumhurbaşkanlığı külliyesi inşasına eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tepki gösterdi.

Erdoğan'ın mevcut Cumhurbaşkanlığı binası için "gecekondu" ifadesini kullanmasını eleştiren Akıncı, "Devletlerin itibarı, binalarının ihtişamı ile ölçülmez" dedi.

Erdoğan, 1974'teki Kıbrıs Harekatı'nın yıl dönümü için yapılacak törenlere katılmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs'a gitmeden önce ziyareti sırasında bir müjde açıklayacağını söylemiş, Meclis'te yaptığı konuşmada, mevcut Cumhurbaşkanlığı binasını "gecekonduya" benzetmiş ve Lefkoşa'da 500 dönüm arazi içinde parlamento binasının da olduğu külliyelerin ve millet bahçesinin yapılacağını duyurmuştu.

Erdoğan, "KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru düzgün Cumhurbaşkanlığı binası veyahut da doğru düzgün parlamento binası var. Bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bina İngiliz döneminden kalma bir gecekondu" ifadesini kullanmıştı.

Külliye ile ilgili proje çalışmalarının bittiğini ve Metehan bölgesinde bu iş için tahsis edilen 500 dönüm arazide inşaata yakında başlanacağını belirten Erdoğan, "Bir de muhteşem bir millet bahçesini orada yapalım. Devlet olmanın ifadesi budur" demişti.

Kuzey Kıbrıs'ın eski cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Erdoğan'ın bu açıklamasına Facebook hesabından tepki gösterdi.

Mevcut Cumhurbaşkanlığı binasının fotoğrafını paylaşarak bilgi veren Akıncı, "KKTC Cumhurbaşkanlığı ofisi olarak kullanılan binanın yapım tarihi 1939'dur. Dr. Fazıl Küçük'ten başlayarak işlevini günümüze kadar taşıyan bu tarihi binanın hemen yanına 1989 yılında yeni bir bina daha yapıldı. Diğerinden tam 50 yıl daha genç olan bu binayı, bilimsel raporlar ışığında çürüğe çıkıp tehlikeli duruma geldiğinden, 2018 yılında yıktırmak zorunda kaldık" diye yazdı.

"'Gecekondu' yakıştırması yapılan mütevazi tarihi yapının ayakta durmaya devam ettiğini" belirten Akıncı şu ifadeleri kullandı:

"Kuşkusuz ihtiyaca göre, yeri geldikçe yeni binalar yapılabilir; ama toplumlar bunu önceliklerini gözeterek, yasa ve kurallarına uygun biçimde yaparlar. Bir başkasının kararı ve lütfu olarak gerçekleştirmezler. Devletlerin itibarına gelince, binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere, insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür."

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal ise halkın önceliğinin bu binalar olmadığını belirterek, "Bu açıklamalardan anlaşılmıştır ki KKTC idarecileri ne halkın temsilcisi olarak evin sahibidir ne de sembolik olarak bile süreçlerin parçasıdırlar. Kıbrıs Türk halkı bu muamele ve yönetimi hak etmemektedir" dedi.

Erdoğan'ın ziyaretini Kuzey Kıbrıs'taki muhalefet partileri boykot etti. Muhalefet, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs ilişkilerinin "doğru zeminden kaydığı" ve Türkiye'nin "tepeden bakan bir yaklaşıma sahip olduğu" eleştirisi yapıyor.

Muhalefet ayrıca Ekim ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'nin desteklediği aday Ersin Tatar lehine baskı yapıldığını ifade ediyor.