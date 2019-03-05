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Mustafa Akış’a silahlı saldırı olayı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 11:34 | Son Güncelleme

Büro Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış’ın Bilecik’in Bozüyük ilçesinde silahla yaralanması olayıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması Bozüyük Adliyesinde görüldü.28 Kasım 2018’de Bozüyük ilçesinde Kasımpaşa Mahallesi 107 Sokak’ta, Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış’a (37), evinin önünde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, bacaklarından yaralanan Akış, Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Mustafa Akış’a silahlı saldırı olayı

Büro Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış’ın Bilecik’in Bozüyük ilçesinde silahla yaralanması olayıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması Bozüyük Adliyesinde görüldü.
28 Kasım 2018’de Bozüyük ilçesinde Kasımpaşa Mahallesi 107 Sokak’ta, Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış’a (37), evinin önünde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, bacaklarından yaralanan Akış, Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan emniyet ekipleri, Eskişehir ve Bozüyük’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda M.K.A., M.F.P., F.K., İ.M., T.D., M.G., H.G., Ö.A. ve O.S.’yi gözaltına almış ve şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.
Olayın Bozüyük Adliyesinde görülen ilk duruşması yaklaşık 7 saat sürdü. Sadece avukatların ve sanıkların alındığı duruşmanın neticesinde, M.K.A. ve yaralama olayını gerçekleştirdiği öne sürülen H.G.’nin tutukluluk halinin devamına karar verildiği, M.F.P., F.K., İ.M., T.D., M.G. ve Ö.A.’nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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