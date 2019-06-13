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Mustafa Alptuğ Sözen'in ismi tramvay durağına verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 00:19 | Son Güncelleme

Almanya'da geçen yılın kasım ayında raylara düşen kişiyi kurtarmak isterken hayatını kaybeden 17 yaşındaki Türk genci Mustafa Alptuğ Sözen'in ismi olayın yaşandığı durağa verildi

BERLİN (AA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde geçen yılın kasım ayında "Ostend caddesi" adlı tren istasyonundaki raylara düşen kişiyi kurtarmak isterken hayatını kaybeden 17 yaşındaki Türk genci Mustafa Alptuğ Sözen'in ismi olayın yaşandığı durağa verildi.

Ostend caddesi durağında gerçekleştirilen törene Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Alman Demiryolları Hessen Sorumlusu Klaus Vornhusen ve Mustafa Alptuğ Sözen'in ailesi ile sevenleri katıldı.

Duvara Mustafa Alptuğ Sözen İstasyonu ibaresi ve altındaki plakete de ''Bu istasyonda 13 Kasım 2018’de çaresiz bir kişiyi raylardan kurtarmaya çalışan Mustafa Alptuğ Sözen hayatını kaybetti.'' ifadesi yazıldı.

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı dünyada çok az sayıda insanın gösterebileceği bir fedakarlıkla büyük bir insanlık örneği gösteren Mustafa Alptuğ’un hatırası önünde saygıyla eğildiğini vurgulayarak, ''Mustafa'nın ailesi gibi bizler de onunla gurur duyuyoruz.” dedi.

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durak isim Mustafa Alptuğ Sözen

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