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Mustafa Arslan: "Gazete ilanlarına ilişkin düzenleme yazılı basını ciddi oranda etkileyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 19:22 | Son Güncelleme

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Yargı Reformu Paketi’nde gazete ilanlarına ilişkin düzenlemenin bu hali ile yapılması durumunda yazılı basının ciddi oranda etkileneceğini söyledi.BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Yargı Reformu Paketi’nde gazete ilanlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Yargı Reformu Paketi’nde gazete ilanlarına ilişkin düzenlemenin bu hali ile yapılması durumunda yazılı basının ciddi oranda etkileneceğini söyledi.

BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Yargı Reformu Paketi’nde gazete ilanlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Arslan, düzenlemenin bu hali ile yapılması durumunda yazılı basının ciddi oranda etkileneceğini belirterek, "Adalet bürokrasisi tarafından daha öncede gündeme getirilen bu düzenleme masrafları düşürme gerekçesi ile konuyu tek boyutlu olarak ele almaktadır. Oysa ki; gazete ilanları yolu ile duyuruda etkinlik sağlanmakta. Gerek gazetelerin internet siteleri gerekse BİK’in sitesinde yayınlanan ilanlar yolu ile kamuoyuna açık ve şeffaf satışlar gerçekleştirilmektedir. Öte yandan gazeteler anayasal bir görev olan habercilik işlevini yerine getirmekte, demokrasinin işlerliğini sağlamakta, eğitim ve denetim işlevlerini yerine getirmektedir. İcra ilanları başta olmak üzere yargı ilanları normalde yüzde 40 halen de yüzde 50’nin üzerinde bir ağırlığı kapsamaktadır. Sayılan görevlerin yerine getirilebilmesi için bu ilanların varlığı hayati önem taşımaktadır. Kaldı ki resmi ilanlardan elde edilen gelirlerin tamamı kamuya geri dönmektedir. Yüzde 18 katma değer vergisi, yüzde 15 BİK komisyonu, sigorta ve muhtasar vergileri ile gelir ve kurumlar vergileri birlikte ele alındığında devlet bir cebinden alıp diğer cebine koymakta, sonuçta istihdam, habercilik ve katma değer elde edilmektedir." dedi.

Arslan, şunları kaydetti:
"Gerçek hayattan bir örnek vermek gerekirse; Eylül 2018’de Ordu Tribün Gazetesi katma değer vergisi dahil 8 bin 791 liralık resmi ilan almıştır. Net aldığı ilan geliri ise 6 bin 332,5 liradır. Gazete asgari kadrosunda bulundurmak zorunda olduğu fikir işçileri için 3 bin 848,92 lira sigorta ödemiştir. Muhtasar vergisi olarak da 2 bin 749,75 lira harcamıştır. Bu iki gider kaleminin toplamı 6 bin 598,67 liradır ve aldığı net resmi ilan gelirinden fazladır. Gazete kadrosunda zorunlu olarak bulundurmak durumunda olduğu fikir işçilerine 11 bin 232 lira maaş ödemek durumumdadır. İşletme masrafları ile basık masrafları da bu giderlere ilave edilmek zorundadır. Dolayısı ile özelde yargı ilanlarını genelde resmi ilanları yük gibi gösteren bürokratik anlayış konuyu tek boyutlu takdim ederek yanlış bir sonuca varmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımızın bu tek taraflı bakış açısının doğurduğu yaklaşımı düzelteceğine, gazeteler için can suyu anlamı taşıyan resmi ilan gelirlerinin düşmesine neden olacak bir düzenlemeye gitmeyeceklerine inanıyoruz."

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