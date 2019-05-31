Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Yargı Reformu Paketi’nde gazete ilanlarına ilişkin düzenlemenin bu hali ile yapılması durumunda yazılı basının ciddi oranda etkileneceğini söyledi.

BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Yargı Reformu Paketi’nde gazete ilanlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Arslan, düzenlemenin bu hali ile yapılması durumunda yazılı basının ciddi oranda etkileneceğini belirterek, "Adalet bürokrasisi tarafından daha öncede gündeme getirilen bu düzenleme masrafları düşürme gerekçesi ile konuyu tek boyutlu olarak ele almaktadır. Oysa ki; gazete ilanları yolu ile duyuruda etkinlik sağlanmakta. Gerek gazetelerin internet siteleri gerekse BİK’in sitesinde yayınlanan ilanlar yolu ile kamuoyuna açık ve şeffaf satışlar gerçekleştirilmektedir. Öte yandan gazeteler anayasal bir görev olan habercilik işlevini yerine getirmekte, demokrasinin işlerliğini sağlamakta, eğitim ve denetim işlevlerini yerine getirmektedir. İcra ilanları başta olmak üzere yargı ilanları normalde yüzde 40 halen de yüzde 50’nin üzerinde bir ağırlığı kapsamaktadır. Sayılan görevlerin yerine getirilebilmesi için bu ilanların varlığı hayati önem taşımaktadır. Kaldı ki resmi ilanlardan elde edilen gelirlerin tamamı kamuya geri dönmektedir. Yüzde 18 katma değer vergisi, yüzde 15 BİK komisyonu, sigorta ve muhtasar vergileri ile gelir ve kurumlar vergileri birlikte ele alındığında devlet bir cebinden alıp diğer cebine koymakta, sonuçta istihdam, habercilik ve katma değer elde edilmektedir." dedi.