Mustafa Aslan, Melek Aslan cinayetinin tüm ayrıntılarını anlattı

Olay, çarşamba günü öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aslan, ablası Melek Aslan ile buluşmak için Adıyaman'dan kente geldi. Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeş arasında tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Melek Aslan olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Aslan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Melek'in cansız bedeni Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından babası ve avukatı tarafından teslim alınarak memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü. Genç kız, Musa Peygamber Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OLAYIN TÜM DETAYLARINI ANLATTI

Mustafa Aslan ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aslan, savcılığa verdiği ifadesinde olayın tüm detaylarını anlattı. Mustafa Aslan ifadesinde, ablası Melek'in eski sevgilisi Sakarya'da yaşayan Orhan Vatansever'in kendisine ve ablalarına Melek'in çıplak fotoğraflarını ve dolandırıcı olduğunu dair mesajlar yolladığını anlattı. Aslan, "Orhan Vatansever, Sakaryalı olduğunu ama Almanya'da çalıştığını söyleyip bana, 'Ben seni tanıyorum ama sen beni tanımıyorsun. Ablan Melek'i tanıyorum. Ablanız kötü yolda. Benim paramı yedi. Ben de sizin evi haczettireceğim. Baban hapse girecek. Ben de biliyorum sizin suçunuz yok ama ben de bu şekilde öcümü alacağım. Senin ablan para karşılığı erkeklerle yatıyor 1,5 yıl boyunca ablana cinsel istismarda bulundum' dedi. Ablamın yarı çıplak fotoğraflarını bana atıp, 'Siz erkek değil misiniz? Kardeşinize neden sahip çıkmıyorsunuz. Ya sahip çıkın ya da ben gereğini yaparım' yazdı. Ben de bunun üzerine şahsın numarasını engelledim. Aileme bu mesajlardan bahsetmedim. 3- 5 gün sonra bu sefer farklı farklı numaralardan ablamın fotoğraflarını atarak, 'Saatliği, geceliği ne kadar?' sorularını sordu ve ablam için fuhuş pazarlığı yapmaya çalıştılar benimle. Bu mesajın geldiği numaraları da engelledim" dedi.