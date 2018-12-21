Mustafa, bağışlanan organları ile can ve ışık oldu

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Emre Taş'ın (15), böbrekleri ve karacaiğeri ile korneaları bağışlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 16 Aralık'ta meydana gelen kazada, lise öğrencisi Mustafa Emre Taş'ın da içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada yaralanan Taş, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Emre Taş, buradaki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada aort damarı yırtıldığı belirlenen Taş, yapılan ameliyat sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen dün Taş'ın beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Bölümü yetkililerinin yaptığı görüşmenin ardından, ailesi Taş'ın organlarını bağışladı.

Denizli Devlet Hastanesi'nde, Bursa'dan gelen transplantasyon ekibi tarafından yapılan ameliyatla, Taş'ın karaciğeri, böbrekleri ve korneaları alındı. Alınan organlardan böbrekler İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karaciğer Bursa'daki bir özel hastaneye götürülerek, organ bekleyen hastalara nakledildi. Korneaları da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Aort damarı yırtıldığı için zarar gören kalbi ise nakil için uygun bulunmadı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, genç yaşta oğullarını kaybeden Taş Ailesi'ne baş sağlığı dileyip, "Taş ailesi 15 yaşındaki çocuklarını trafik kazası sonucu kaybetti. Acılı aile, beyin ölümü gerçekleşen çocuklarının organlarını bağışladı. Organ bekleyen aileler adına kendilerine minnettarlığımı sunuyorum. Unutmayalım organ nakli ancak beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılmaktadır. Bu yüzden bir kez daha herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

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