HABER

Mustafa, bağışlanan organları ile can ve ışık oldu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 19:30 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, trafik kazasında ağır yaralanan, sevk edildiği Denizli Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organları nakil bekleyen hastalara can aşısı olan 15 yaşındaki Mustafa Emre Taş, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, trafik kazasında ağır yaralanan, sevk edildiği Denizli Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organları nakil bekleyen hastalara can aşısı olan 15 yaşındaki Mustafa Emre Taş, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Taş için, bugün ikindide Sarıgöl'ün kırsal Sığırtmaçlı Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Gacar ve Müdür Yardımcısı Fahri Sarıtaş, Taş'ın öğretmenleri, sınıf arkadaşları, ailesi, yakınları ve seveneri katıldı. Arkadaşları, Taş'ın Türk bayrağı serilen tabutunun başında gözyaşı döküp, çiçekler bıraktı. Kılınan namazın ardından Taş'ın cenazesi, Sığırtmaçlı Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Öte yandan Taş'ın okuldaki sırası da boş bırakılıp, üzerine fotoğrafı ile çiçek konuldu.

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
GÜNCELLEME - Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen aileye operasyonGÜNCELLEME - Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen aileye operasyon
Mustafa, bağışlanan organları ile can ve ışık oldu (2)Mustafa, bağışlanan organları ile can ve ışık oldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araç sahiplerine müjde! Af için ilk adım atıldı

Araç sahiplerine müjde! Af için ilk adım atıldı

Eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek yakalandı

Eski Osmanlı Ocakları Başkanı yakalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: Çekilmeye başladılar

Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu! Kayda alıp gönderdi

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu!

Eski bakan Ercan Vuralhan'ın öldürülmesi davasında karar

Eski Bakan bıçaklanarak öldürülmüştü! Flaş gelişme

Anestezi uygulanan sokak köpekleri ormana atıldı

11 sokak köpeği ormanlık alanda böyle bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.