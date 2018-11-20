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Mustafa Boydak'ın FETÖ sanığı eşine 15 yıla kadar hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 13:40 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eski Başkanı ve Boydak Holding eski yöneticilerinden Mustafa Boydak'ın eşi, Müjgan Boydak hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

Mustafa Boydak'ın FETÖ sanığı eşine 15 yıla kadar hapis istemi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eski Başkanı ve Boydak Holding eski yöneticilerinden Mustafa Boydak'ın eşi, Müjgan Boydak hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, FETÖ şüphelisi ev kadını Boydak'a, 'örgüt üyeliği' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başka bir davada tutuksuz yargılanan ve geçen 12 Temmuz'da 7,5 yıl hapis cezası alan Boydak Holding eski yöneticilerinden Mustafa Boydak'ın eşi ev kadını Müjgan Boydak hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye' olmak suçundan açılan davanın, üçüncü duruşması görüldü. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Müjgan Boydak katılmazken, avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
MUSTAFA BOYDAK TANIK OLARAK DİNLENDİ
Duruşmada, Müjgan Boydak'ın eşi Boydak Holding eski yöneticisi Mustafa Boydak tanık olarak dinlendi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'ne Müjgan Boydak adına yatırıldığı iddia edilen 50 bin TL'yi kendisinin yatırdığını öne süren Mustafa Boydak, "Bank Asya'da, Müjgan'ın hesabı yoktu. Eşim için Melikşah Üniversitesi'ne para havalesini ben yaptım. Tarihini tam hatırlamıyorum. Ama, 2013 Mart ya da Nisan ayında 50 bin Türk Lirası Müjgan adına havale yaptım. Eşimin bundan haberi yoktu. O tarihte, KAYSO başkanı ve işadamı olarak eğitime katkım olsun diyerek, kentteki 4 üniversiteye yardım ettim" diye konuştu.
Mahkeme başkanının, neden eşi Müjgan adına para yatırdığını? sorması üzerine Boydak, "Melikşah'a yaptığım para havalesi ile eşimin de bu sevaptan istifade etmesini istedim. Daha sonra para yatırdığımı Müjgan'a söyledim. Söz konusu havaleyi internet üzerinden yapmış olabilirim. Aynı duygularla Erciyes Üniversitesi kampusunde, Müjgan ve benim adımı taşıyan kreş ile ilköğretim ve ortaokul yaptırdım" cevabını verdi.
SAVCI:ÖRGÜT İÇİNDE ABLA KONUMUNDA
Duruşma savcısı, FETÖ şüphelisi Müjgan Boydak'ın, gizli tanık ve mahkemede dinlenen 'Ali Dağı, Yeşilırmak' ifadeleri, örgüt içinde sorumluluk sahibi olan kişilerden olduğu ve 'abla' konumunda yer aldığı, örgüt içinde etkin olduğu, örgüt adına parasal yardımlar topladığı, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'ne 50 bin TL havale gönderdiği, yurt dışı giriş ve çıkış kayıtlarının Hacı ve Mustafa Boydak dahil kentte bulunan bazı FETÖ şüphelileri ile çakıştığı, örgüt içinde aktif rol aldığı, örgüt üyeleri ile irtibat halinde olup, gizliliğe riayet ettiği iddialarıyla, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, FETÖ şüphelisi Müjgan Boydak'ın, tutuksuzluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.

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