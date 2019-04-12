Mustafa Bozbey görevi Turgay Erdem’e devretti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, görevi Mustafa Bozbey’den resmen devraldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yüksek Seçim Kurulu’na yaptıkları itiraz sürecinin devam ettiğini belirterek, yaralı olan kamu vicdanının rahatlamasını istediklerini dile getirdi. Bozbey, 791 sandıkta parti adına sandık sorumlusunun olmamasının da düşündürücü olduğunu söyledi. Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Turgay Erdem, Halk Evi’nde düzenlenen törenle Mustafa Bozbey’den görevi resmen devraldı. Devir teslim töreni başkanlık makamında gerçekleşti. Mustafa Bozbey, 15 yıl birlikte çalıştığı Turgay Erdem’e başkanlık mührünü vererek, yeni görevinde başarılar diledi. Turgay Erdem de Bozbey’e teşekkür ederek, Nilüfer’i teslim aldığı yerden daha yukarıları taşıma sözü verdi. Turgay Erdem, Mustafa Bozbey’e Nilüfer Belediyesi ailesi adına özel tasarım bir ayna hediye etti. Makamdaki devir teslimin ardından Turgay Erdem ve Mustafa Bozbey, belediye meclisi üyeleri, partililer, muhtarlar ve belediye çalışanlarının yer aldığı Halk Evi girişindeki tören alanına geçti. Devir teslim törenine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 15 yıldır Nilüfer’i Nilüferlilerle birlikte yönettiklerine dikkat çeken Erdem, Nilüfer’i geleceğe yine birlikte taşıyacaklarını söyledi. Erdem, “15 yıldır birlikte omuz omuza çalıştık. Belediye çalışanlarımızla, meclis üyelerimizle, muhtarlarla, bütün Nilüferlilerle. Herkes emek verdi Nilüfer için, her biriniz bir taş koydu Nilüferimiz için. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Yeni ufuklara doğru yelken açıyoruz, yine hep beraber, yine el ele. Mustafa Bozbey’in bıraktığı yerden bayrağı teslim almak büyük sorumluluk. Çünkü çıta son derece yüksek bir yerde. Şimdi bizim görevimiz, bu çıtayı daha da yükseğe çıkarmak” diye konuştu. Mustafa Bozbey ise, “Nilüfer Belediyesi’nde 15 yıldır birlikte çalıştığım Turgay Erdem’e görevi gururla devrediyorum. Nilüferliler gülümsemeye devam edecek. Öncelikle başta Nilüfer Belediye Başkanı seçilen, 15 yıldır beraber çalıştığım arkadaşım Turgay Erdem olmak üzere, Bursa’da seçilen bütün belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarlarımızı kutluyorum, hepsine başarılar diliyorum. Nilüfer Belediye Başkanı olarak seçilen arkadaşımızın da hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet üreteceğine ve Nilüferliler’i gülümsetmeye devam edeceğine, bugüne kadar yapılan hizmetlere sahip çıkarak, daha farklı hizmetler üreteceğine inanıyorum ve bekliyorum. Mustafa Bozbey olarak Turgay Erdem’in ihtiyaç duyduğunda yanında olmaya çalışacağım, herkesin yanında olmaya devam edeceğim” diye konuştu.

“Bursalılar’ın oylarını korumaya çalışıyoruz”

31 Mart’ta gerçekleşen seçim sonrasında sürecin devam ettiğini söyleyen Mustafa Bozbey “Bir seçim yaşadık ve süreç hala işliyor. Yani YSK’ya başvurumuz var. Seçimde kullanılan oyların tekrar sayılması ve yaralı olan kamu vicdanının rahatlamasını istiyoruz. Bize ulaşan binlerce Bursalı, ‘Oyumuzu verdik, etrafımızdaki herkes de oyunu sana verdi, böyle bir sonuç asla olamaz. Oylarımızın korunmasını ve gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz’ diyorlar. Biz de itirazlarımız ile Bursalıların oylarını korumaya çalışıyoruz. Yine bir çok Bursalı, oyların sayımı sırasında sandık başkanlarının bazılarının oyları istedikleri gibi okuduğunu ve sandık sorumlularının buna dikkat etmediğini, hatta bazı yerlerde tutanağa farklı geçirildiğini ifade ediyorlar. Yani kamu vicdanı çok yaralı. Bu konuyu çözecek olan da YSK’dır. Umarım olumlu yönde karar verir ve kamu vicdanı rahatlar” açıklamasını yaptı.

“791 sandıkta parti adına sandık sorumlusunun olmaması düşündürücü”

Bozbey, ayrıca 791 sandıkta parti adına sandık sorumlusunun olmamasının da düşündürücü olduğunu vurguladı. Bozbey, seçim sürecinde bazı kesimlerin kullandığı üsluba da dikkat çekerek, bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bozbey bu konudaki tepkisini şöyle ifade etti:

“Bu seçim döneminde riya, yalan, dolan, iftira, ahlaksızlık o kadar çoktu ki, insanlığımdan utanır oldum. Bunları yapanlar her kimse, hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. İnşallah bu yaptıklarının hesabını, huzûr-i mahşerde vereceklerdir. Bursalılar da bunları tanıyor, daha da iyi tanıyacak. Bundan böyle de onlarla ilgili değerlendirmelerini ona göre yapacak ve de hesabını soracak. Elbette eleştiri olmalı, olacak da. Eleştirinin seviyesi, birbirimizin yüzüne bakabilecek durumda olmalı. Onun için onları Bursalılara ve Allah’a havale ediyorum, hakkımı da helal etmiyorum.”