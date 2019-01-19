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Mustafa Bozbey, Muharrem İnce ile birlikte, vatandaşlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 22:20 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 24 Haziran seçimlerinde CHP?nin Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce ile Bursa'nın Gürsu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 24 Haziran seçimlerinde CHP?nin Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce ile Bursa'nın Gürsu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan Bozbey, ?Gürsu?nun kenti birlikte yönetememe sorunu var" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi?nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile Gürsu?da esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, vatandaşlarla bir araya geldi. Gürsu Belediye Başkan Adayı Funda Türkcoş Pekiner de Bozbey ve İnce?ye eşlik etti. Bir fırından cevizli lokum alan İnce, Bozbey?e ikram ederek, fırıncı ile kısa süre sohbet etti. Gürsu?da Sarı Kahve?de çay içen Mustafa Bozbey, Muharrem İnce ve Funda Türkcoş Pekiner, burada vatandaşlarla hem sohbet etiler hem de sorularını yanıtladılar. Bir vatandaşın ?Gürsu?nun sorunlarını sayabilir misinizö sorusu üzerine Bozbey, ?Gürsu?nun birinci sorunu kentleşmedir. Çevre, ulaşım ve park problemleri, işsizlik ve kenti birlikte yönetememe sorunları vardırö dedi.
BOZBEY: "NİLÜFER'DE BAŞARDIK, BURSA'DA BAŞARACAĞIZ"
Muharrem İnce?nin sürpriz yaparak Bursa?ya geldiğini dile getiren Mustafa Bozbey, ?Muharrem İnce yine bir sürpriz yaptı. Talebimizi yerine getirdi. Gürsu Belediye Başkan Adayımız Funda Türkcoş Pekiner ile birlikte buradayız. Bursa?nın adayı olarak Bursalılara teşekkür ederim, bizleri çok sahiplendiler, bizleri destekliyorlar. 31 Mart?ta Bursa gülümseyecek. Bursa?da farklı bir yerel yönetim modeli uygulamak için yola çıktık. Cumhurbaşkanı adayımız söyledi, biz 20 sene Nilüfer?i birlikte katılımcı anlayışla yönettik. Mahalle komiteleri kurarak vatandaşlarla birlikte yönettik. Onların önceliklerini öncelik saydık. Bizim amacımız aynı şekilde Gürsu da dahil böyle bir yerel yönetim modelini uygulamak. Nilüfer'de başardık, Bursa?da başaracağızö dedi.
İNCE: "NEDEN BURSA DA TÜRKİYE'DE BİR MARKA OLMASIN?"
Muharrem İnce de vatandaşlara hitap ederek, ?Bana gittiğim yerlerde ?Bursa?da sürpriz mi oluyor? diye soruyorlar. Aynen öyle oluyor. Eğer İstanbul?da, Adana?da Ankara?da ?Bursa?da bir şeyler oluyor? diye konuşuluyorsa bu iş olmuştur. Gürsu?da yarım saattir yürüyoruz, burasını çok iyi gördüm. Bozbey?e daha önce söylemiştim ?Ben her Yalova?ya uğradığımda Bursa?ya gelirim? demiştim. Haftada bir, 10 günde bir uğrayacağız, gezeceğiz. İnşallah Funda Türkcoş Pekiner ve Mustafa Bozbey belediye başkanı olacaktır. Nilüfer Türkiye?de bir marka, neden Bursa da Türkiye?de bir marka olmasın? Neden Bursa bir Nilüfer olmasın?ö diye konuştu.

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