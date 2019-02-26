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Mustafa Bozbey’i zeybek oynayarak karşıladılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 10:15 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ziyaret ettiği Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde zeybek oyunuyla karşılandı.31 Mart’ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde, vatandaşların kentin sorunlarına ilişkin fikir ve önerilerini almak için ziyaretlerini sürdüren Mustafa Bozbey, Bursa’da yaşayan Balıkesirlilerle buluştu.

Mustafa Bozbey’i zeybek oynayarak karşıladılar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ziyaret ettiği Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde zeybek oyunuyla karşılandı.
31 Mart’ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde, vatandaşların kentin sorunlarına ilişkin fikir ve önerilerini almak için ziyaretlerini sürdüren Mustafa Bozbey, Bursa’da yaşayan Balıkesirlilerle buluştu. Bozbey, Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde bulunan Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Gece geç saatlerde gerçekleşen ziyarette Mustafa Bozbey, dernek lokalinde zeybek oyunuyla karşılandı. Mustafa Bozbey de kendisini karşılayanların coşkusuna ortak oldu ve günün yorgunluğunu zeybek oynayarak attı.
Keyifli anların yaşandığı ziyarette Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrfan Göktaş ve dernek üyelerine ilgileri için teşekkür etti. Bozbey, dernek üyeleriyle sohbet ederek, kentte yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini aldı.

Mustafa Bozbey’i zeybek oynayarak karşıladılar

Mustafa Bozbey’i zeybek oynayarak karşıladılar

Mustafa Bozbey’i zeybek oynayarak karşıladılar

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