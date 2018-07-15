Mustafa Ceceli'den ilk paylaşım!

İntizar ve Sinem Gedik'in basına sızdırılan özel görüntüleri gündeme bomba gibi oturdu! Mustafa Ceceli'nin görüntüleri mahkemeye verdiği biliniyor! Eski eşinin bu görüntülerini sızdırdığı iddia edilen Ceceli'ye eleştiri yağıyor.

İntizar ve Sinem Gedik'ten ilk açıklamalar dün gelmişti. Ceceli ise bu gündem yokmuş gibi davranmayı tercih ediyor!

Yaşanan olayların ardından Ceceli bugün ilk paylaşımını yaptı. 15 Temmuz ile ilgili paylaşım yapan Ceceli "Unutma.. senin için şehit olan kardeşlerini... ve unutma.. Allah bizimle beraber..." yazdı.

Ceceli'nin fotoğrafının altına ise binlerce eleştiri yorumu yağdı.