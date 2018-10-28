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Mustafa Ceceli, Gürpınar'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 23:22 | Son Güncelleme

Mustafa Ceceli, Gürpınar'da konser verdi

Sanatçı Mustafa Ceceli, Van'ın Gürpınar ilçesindeki konserde hayranlarıyla bir araya geldi.

Gürpınar Belediyesi tarafından "Kırkpınar'dan Gürpınar'a Yağlı Güreş Festivali" kapsamında 4 Ekim'de yapılması planlanan ancak Batman'daki terör saldırısı nedeniyle ertelenen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konserde Ceceli sevilen şarkılarını seslendirdi.

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı konserin ardından yaptığı konuşmada ilçeyi ilklerle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

İlçede son iki yılda hayata geçirilen hizmetlere işaret eden Doğramacı, "Gürpınar'da yapılan yatırımlar yarın çok daha iyi anlaşılacak. Doğuyla batısıyla ülkenin her tarafı güzeldir. Millete hizmet etmenin Allah'a ibadet olduğuna inandığımız için bugün bu güzellikleri görüyorsunuz." dedi.

Doğramacı, Gürpınar Aile Destek Merkezi'ndeki kursiyerlerin yaptığı tabloyu da Ceceli'ye hediye etti.

Konsere İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk de katıldı.

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