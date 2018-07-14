Mustafa Ceceli, İntizar ve Sinem Gedik'in Ahmed Hulusi Akten'le fotoğrafı ortaya çıktı

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in, şarkıcı İntizar ile ilişkisi olduğunu, boşanmanın sebebinin ikili arasındaki gizli aşk olduğu iddia edildi. İddiaların ardından internet sitelerine İntizar ve Sinem Gedik'e ait olduğu iddia edilen özel görüntüler sızdırıldı.

Hal böyle olunca İntizar ve Mustafa Ceceli arasındaki bağın detayları da ortaya çıkmaya başladı.

(Üstteki fotoğraf da yine İntizar, Sinem Gedik ve Mustafa Ceceli'nin bir arada bulunduğu bir fotoğraf)

Arşivden çıkan bir fotoğrafta Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in evli olduğu dönemde, İntizar'la Ahmed Hulusi Akten'in yanına gittiği ve birlikte poz verdikleri bir fotoğraf ortaya çıktı.

İŞTE O FOTOĞRAF...

72 yaşındaki Ahmed Hulusi Akten, Tasavvuf araştırmalarıyla ön planda olan eski bir gazeteci. Amerika'da yaşıyor.

