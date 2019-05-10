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Mustafa Ceceli konseriyle mezuniyeti kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 23:26 | Son Güncelleme

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde (TOGÜ) mezun olan 5 bin öğrenci Mustafa Ceceli konseri ile unutulmaz bir gece yaşadı.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine öğrenci aileleri ve yakınları yoğun ilgi gösterdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde (TOGÜ) mezun olan 5 bin öğrenci Mustafa Ceceli konseri ile unutulmaz bir gece yaşadı.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine öğrenci aileleri ve yakınları yoğun ilgi gösterdi. 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreninde konuşma yapan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, öğrencilerin yarınımızın sahipleri ve ülkemizin gelecekleri olduğunu ifade ederek, “Sadece başarı ve sonuç odaklı değil, aynı zamanda insan odaklı olun. Daima pozitif, yapıcı ve mütevazi olun. Hayatta ne ile karşılaşırsanız karşılaşın, heves ve heyecanınızı sakın ola ki kaybetmeyin. Unutmayın ki, her bireyin içinde yaşadığı topluma yapabileceği en güzel katkı, kendi içindeki heves ve heyecanı en iyi şekilde yaşamasıdır. Merak dürtünüzü takip etmekten vazgeçmeyin, hiçbir şeyi kendi akıl süzgecinizden geçirmeden kabul etmeyin” dedi. Tokat Valisi Ozan Balcı ise iletişim ulaşım teknolojisinin hızla değiştiği geliştiğini belirterek, “Ona ayak uydurabilmeniz için sürekli kendinizi yenilemeniz geliştirmeniz gerekmektedir” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere belgeleri takdim edildi. Programın sonunda keplerini havaya fırlatan öğrenciler mezuniyet sevincini aileleri ile birlikte yaşadı.

58 yaşında mezun oldu
Niksar Belediyesinde 37 yıldır memur olarak çalışan Nimet Karaslan da, 58 yaşında mezuniyet heyecanı yaşadı. Sağlık sorunları nedeniyle üniversiteye gidemediğini, sınava girerek üniversiteyi kazandığını belirten Karaaslan, "Daha önce içinde bir uhde idi. Okumak istedim ama sağlık sorunları nedeniyle okuyamamıştım. Şansımı deneyim dedim. Sınava girdim kazanınca neden olmasın dedim kaydoldum ve mezun oldum” diye konuştu.
Mezuniyet töreni sonrasında öğrenciler ve ailelerine Tokat Belediyesinin katkıları ile iftar yemeği verildi. Öğrenciler iftar yemeği sonrasında ise Mustafa Ceceli konseri ile unutulmaz bir gece geçirdi. Ünlü sanatçının sevilen parçaları eşliğinde eğlenen öğrenciler doyasıya eğlendi. Sahnede şarkı söylerken spor ayakkabısının bağı çözülen ünlü sanatçı ayakkabısını bir görevliye bağlattı. Hafif yağmur altında devam eden konserde Ceceli performansı ile öğrencilerden tam not aldı.

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