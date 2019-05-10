Mustafa Ceceli konseriyle mezuniyeti kutladılar

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde (TOGÜ) mezun olan 5 bin öğrenci Mustafa Ceceli konseri ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine öğrenci aileleri ve yakınları yoğun ilgi gösterdi. 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreninde konuşma yapan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, öğrencilerin yarınımızın sahipleri ve ülkemizin gelecekleri olduğunu ifade ederek, “Sadece başarı ve sonuç odaklı değil, aynı zamanda insan odaklı olun. Daima pozitif, yapıcı ve mütevazi olun. Hayatta ne ile karşılaşırsanız karşılaşın, heves ve heyecanınızı sakın ola ki kaybetmeyin. Unutmayın ki, her bireyin içinde yaşadığı topluma yapabileceği en güzel katkı, kendi içindeki heves ve heyecanı en iyi şekilde yaşamasıdır. Merak dürtünüzü takip etmekten vazgeçmeyin, hiçbir şeyi kendi akıl süzgecinizden geçirmeden kabul etmeyin” dedi. Tokat Valisi Ozan Balcı ise iletişim ulaşım teknolojisinin hızla değiştiği geliştiğini belirterek, “Ona ayak uydurabilmeniz için sürekli kendinizi yenilemeniz geliştirmeniz gerekmektedir” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere belgeleri takdim edildi. Programın sonunda keplerini havaya fırlatan öğrenciler mezuniyet sevincini aileleri ile birlikte yaşadı.