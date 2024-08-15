Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer "Hapse girmek istemiyorum" dedi yorumlar gecikmedi: "Kocana rağmen..."

Şarkıcı Mustafa Ceceli, 9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan 45 gün sonra Selin İmer ile dünyaevine girmişti.

Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer özel hayatını gözlerden uzak yaşayan bir isim. Geçtiğimiz gün eşiyle bir davette görüntülenen İmer sözleriyle dikkat çekti.

Selin İmer, 30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçen ve yasalaşan 17 maddelik "160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerine konuştu.

2 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe giren Sokak Hayvanları Yasası'na dair isyan eden Selin İmer kendini tutamadı.

"KOCANA RAĞMEN..."

Mustafa Ceceli'nin eşi "Düşüncelerimi birazcık sansürleyerek söyleyeceğim hapse girmek istemiyorum" dedi.



İmer "Hiçbir vicdan sahibinin kesinlikle kabul edemeyeceği bir yasa olduğunu düşünüyorum ve böyle bir yasa çıkardığı için kendi türümden utanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ise bu anları görenler "Kocana rağmen helal olsun" yorumlarında bulundu.